Болельщики и чиновники назвали ЧМ-2018 в России лучшим в истории

Известно, что за время ЧМ-2018 Россию посетили более трех миллионов болельщиков со всего мира. Многие назвали этот чемпионат лучшим в истории.

Журналисты решили выяснить, как к ЧМ-2018 по футболу относятся не только простые болельщики, но и чиновники. Многие фанаты, которые опасались поездки в Россию из-за стереотипов, которые ходят по всему миру, вроде бродящих по улицам медведей или агрессивных людей. Как оказалось, туристов встретили только радостные и доброжелательные россияне, работа сотрудников полиции вызвала у иностранцев восторг, а на улицах вовсе не обнаружилось ни одного медведя с балалайкой. Болельщики отметили, что полиция оперативно реагировала на любые заявления, в частности, это касалось утерянных вещей.

Чиновники и иностранные болельщики в один голос твердили о том, что прошедший в России мундиаль стал самым лучшим в истории, теперь они ожидают того же уровня ЧМ в Катаре через 4 года.