Франция ведет в финальном матче ЧМ-2018

Финал ЧМ-2018 уже гремит на столичном стадионе «Лужники». Мнения болельщиков по поводу фаворита разделились.

Статистика футбольного турнира говорит о том, что фаворитами являются футболисты Хорватии. Однако показатели личных встреч свидетельствуют о том, что «трёхцветные» не дадут «шашечным» никаких шансов.

В стартовый состав сборной Франции, находящейся под тренерской рукой Дидье Дешама, вошли Ллорис - Павар, Варан, Юмтити, Эрнандез — Погба, Канте - Мбаппе, Гризманн, Матюиди - Жиру. В запасе: Манданда, Ареола, Кимпембе, Рами, Сидибе, Менди, Толиссо, Н'Зонзи, Лемар, Дембеле, Фекир, Товен.

Команда противников не отстает от французов, выбрав сильный состав для старта. В него вошли Субашич - Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич - Ракитич, Брозович - Ребич, Модрич, Перишич - Манджукич. В запасе: Ливакович, Калинич, Чорлука, Едвай, Чалета-Цар, Пиварич, Ковачич, Брадарич, Бадель, Крамарич, Пьяца.

Начало матча отгремело почти 20 минут назад, однако ведущей в игре уже стала сборная Франции.