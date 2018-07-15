В России прошла церемония закрытия ЧМ-2018 по футболу

Отмечается, что церемонию закрытия ЧМ-2018 по футболу полностью посвятили болельщикам. В конце мероприятия исполнят гимн Чемпионата, который записали Уилл Смитт, DJ Nicky Jam и Эра Истрефи.

Как известно, в воскресенье, 15 июля, в России состоится последний матч ЧМ-2018 по футболу, где в финале поборются за кубок победителя сборная Франции и команда Хорватии. Матч состоится уже через несколько минут, а пока болельщикам предлагают посмотреть церемонию закрытия мундиаля в России.

Как рассказал организатор мероприятия Феликс Михайлов, церемонию закрытия решили полностью посвятить фанатам футбола со всего мира. Во время мероприятия показали большие портреты фанатов с разных матчей, которые прошли в рамках чемпионата. В самом конце церемонии прозвучит гимн чемпионата мира по футболу 2018 года, а сразу же после этого состоится матч.

Примечательно, что на ЧМ-2018 приехали президенты Франции и Хорватии, каждый из которых уверен в победе своей национальной сборной. Российский президент Владимир Путин также приехал в "Лужники" на грядущий матч.