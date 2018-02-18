Российские космонавты сыграли в футбол в невесомости

Сегодня, 17:21 \\ Спорт

Российские космонавты, находясь на борту корабля «Союз МС-09», сыграли в футбол за несколько часов до матча Франция-Хорватия. Видео опубликовал участник 56-й экспедиции на МКС Олег Артемьев.

 

Экипаж «Союза МС-09» наблюдает за чемпионатом мира с самого начала матчей. После игры России с Хорватией космонавты перестали давать комментарии следующим матчам. Однако за несколько часов до финала члены экипажа решили сыграть в футбол в невесомости.

Как запечатлено на видео, командир «Союза МС-09» стал нападающим в «космической сборной. Он пытался забить мяч, но голкипер мастерски защитил свои ворота. По словам одного из членов экипажа Олега Артемьева, таким способом космонавты не только вспомнили о финале ЧМ, но и отметили годовщину запуска Служебного модуля, состоявшуюся в 2000 году.

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