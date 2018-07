Российские космонавты сыграли в футбол в невесомости

Российские космонавты, находясь на борту корабля «Союз МС-09», сыграли в футбол за несколько часов до матча Франция-Хорватия. Видео опубликовал участник 56-й экспедиции на МКС Олег Артемьев.

Экипаж «Союза МС-09» наблюдает за чемпионатом мира с самого начала матчей. После игры России с Хорватией космонавты перестали давать комментарии следующим матчам. Однако за несколько часов до финала члены экипажа решили сыграть в футбол в невесомости.

В преддверии финала #ЧМ2018 поиграли с Сергеем и @Astro_Alex в футбол в Служебном модуле "Звезда". Расскажите, будете ли смотреть финал и за кого болеете? ⚽️

We decided to play football with Sergey & @Astro_Alex before the #WorldCupFinal So, who do you support? ⚽️ pic.twitter.com/2Qxa3DMJRT