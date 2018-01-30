Путин пообещал льготный визовый режим для болельщиков после ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин дал обещание, что для болельщиков, которые захотят поближе познакомиться с понравившейся им страной может быть обеспечен комфортный визовый режим.

На гала-концерте, проходившем в Большом театре, глава России сделал заявление, что для развития международного туризма и укрепления отношений с другими странами, болельщикам, которым очень понравилось в России на ЧМ-2018 необходимо обеспечить все условия, если они захотят вернуться, но уже со своими родными.

Президент отметил, что уже неоднократно слышал о желании иностранных гостей приехать в Россию еще раз и посмотреть как можно больше, но уже не на спортивные мероприятия, а отдохнуть с семьей или друзьями.

Для болельщиков, принявших такое решение, власти выразили готовность создать все необходимые условия для обеспечения полного комфорта во время пребывания в новой для них стране.

Владимир Путин заявил, что проведение мундиаля позволило ликвидировать всевозможные мифы и легенды, которые окутывали Россию до чемпионата. Это позволит открыть мощный туристический поток в страну, который необходимо поддерживать и развивать. Напомним, ранее стало известно, что российский президент посетит торжественную церемонию закрытия чемпионата мира по футболу 2018, которая пройдет сегодня в Москве.