Путин передал эмиру Катара полномочия на проведение ЧМ-2022

Как известно, в воскресенье, 15 июля, подходит к концу ЧМ-2018 по футболу, который в этом году проходил в России. Сегодня на стадионе "Лужники" встретятся сборная Франции и команда Хорватии, которая победила Россию в 1/4 финала, финальный матч состоится ровно в 18:00 по местному времени.

В связи с этим в Кремле состоялась торжественная церемония передачи всех полномочий на проведение грядущего ЧМ по футболу, который пройдет уже через 4 года. Так как следующий мундиаль пройдет в Катаре в 2022 году, в Кремле встретились президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. В торжественной обстановке Путин передал катарскому эмиру полномочия на проведение Чемпионата.

При этом также присутствовал президент ФИФА Джанни Инфантино, который заявил о том, что во время проведения ЧМ-2022 все влюбятся в Катар так же, как и в Россию. На это эмир Катара заявил, что постарается сделать чемпионат еще лучше, чем было в России.

Отмечается, что Владимир Путин намерен присутствовать на финальном матче ЧМ-2018, где определится, кто станет чемпионом мира и подвинет Германию Франция или Хорватия.