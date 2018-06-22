Жертва ЧМ: тренера сборной Аргентины уволили

Стало известно, что Аргентинская ассоциация футбола разорвала контракт с главным тренером. Сборную Аргентины признали одной из самых слабых на ЧМ-2018. Аргентинским футболистам очень сложно дался выход из группы. Многие винили тренера команды Хорхе Сампаоли. Ещё после первого матча турнира начали ходить слухи, что Сампаоли отстранили, и командой руководит звезда сборной Лионель Месси.

С начала август Хорхе Сампаоли прекратит тренировать футболистов национальной сборной. По условиям контракта за односторонний разрыв договора, тренер мог получить до 20 миллионов долларов, но получить только два миллиона, но эта сумма всё равно больше той, которую он заработал бы до конца действия контракта. Наиболее продуктивно ему удалось поработать со сборной Чили и с испанской командой «Севилья». Должность тренера национальной сборной Аргентины Сампаоли получил в июне прошлого года. Интересно, что сам Хорхе Сампаоли не играл в футбол профессионально. Карьере спортсмена помешала травма.

Официального заявления о новом тренере сборной пока не было.