Бельгийцам вернут деньги за телевизоры, благодаря национальной сборной по футболу
Бельгийская компания Krefel, специализирующаяся на изготовление бытовой техники, предложила своим клиентам акцию. По условиям, если национальная сборная по футболу забьёт на ЧМ-2018 15 голов и более, то всем кто купит, в указанный срок телевизор, возместят его стоимость.
Стоит отметить, что 15 голов - это достаточно много. Букмекерские агентства утверждали, что шансы бельгийцев забить такое количество голов не превышает 1%. Однако вчера на своём последнем матче, в рамках ЧМ-2018, они забили два не достающих гола, тем самым не только завоевали бронзу, но и вернули деньги за телевизоры преданным фанатам. На сайте компании размещены комментарии, полные сомнений: покупатели утверждают, что сотрудники Krefel товар по гарантии даже не заменяют, так что не стоит надеяться на честное исполнение обещания. Однако эксперты утверждают, что в случае невыполнения компаний обязательств, это сильно ударит по её репутации. Среди клиентов бытует мнение, что Krefel выполнит обещание, но выплатит долги не деньгами, а купонами на скидки, что не очень справедливо.
На вчерашнем матче наживались все, кому не лень. Бары предлагали бесплатные напитки, в случае победы Бельгии, в караоке предоставляли скидки за каждый гол. На полках местных супермаркетах появились целые маркетинговые акции, с символикой ЧМ. Но стоит отметить, что вся вышеперечисленная деятельность является противозаконной без согласования с ФИФА.