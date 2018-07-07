Президент Хорватии выразила России благодарность за проведение ЧМ-2018 на русском языке

Колинда Грабар-Китарович в своей речи поблагодарила хозяйку чемпионата за хороший прием и высокий уровень организации, не забыв призвать россиян болеть в финале за ее страну.

Президент Хорватии на этом чемпионате отличается особой преданностью. Она приезжает болеть за национальную сборную на каждый матч мундиаля. Не станет исключением и игра за звание чемпионов международного турнира.

Направляясь в Москву на решающий матч, Колинда Грабар-Китарович записала видео, где на русском языке поблагодарила российских болельщиков за столь теплый прием, который был ей оказан в каждом городе хозяйки ЧМ-2018, а также похвалила страну, сказав, что Россия – «прекрасная хозяйка». Видеообращение лидер Хорватии опубликовала на своей страничке в социальной сети Facebook.

Грабар-Китарович призвала радоваться уходящему футбольному празднику всем вместе, поскольку сегодня – завершающий день, когда люди всего мира могут ощутить единение друг с другом, которое регулярно дарил чемпионат мира по футболу на протяжении целого месяца.

Напомним, хорватские спортсмены в финальном матче сыграют со сборной Франции. Соревнование состоится в 18:00 в Москве сразу после торжественной церемонии закрытия мундиаля.