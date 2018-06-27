Макгрегор и Девлин ждут второго ребёнка

14 июля ирландскому чемпиону UFС Конору Макгрегору исполнилось 30. В Instagram возлюбленная Конора поздравила мужчину, и отметила, что она, их сын и «животик» любят папу.

Конор и Ди Девлин познакомились десять лет назад, у пары родился сын Конор-младший, которому в мае 2018 исполнился год. Влюбленные не оформили свои отношения официально, однако, Макгрегор не раз в интервью отмечал, как сильно любит свою избранницу. Девлин поддерживает своего мужчину ещё с тех времен, когда он только начинал карьеру бойца. Слава и деньги не смогла разрушить отношения пары, как это часто бывает. Ирландец утверждает, что зарабатывает для того, чтобы обеспечить жене и детям достойное будущее. Конора Макгрегора признали самым высокооплачиваем спортсменом UFС, но не смотря на дефицит свободного времени любящий отец и супруг всегда находит время на семью. Да, именно супруг. Разве штамп в паспорте что-то меняет? Отношения пары длятся около десяти лет и прошли достаточно много испытаний, вскоре Девлин подарит любимому второго малыша.

Напомним, что Конор первый в истории стал обладателям сразу двух чемпионских титулов, в двух разных весах.