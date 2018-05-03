Глава FIFA отметил, что ЧМ-2018 стал лучший за всю историю проведения футбольного турнира

Глава FIFA Джанни Инфантино произнёс благодарственную речь, на мероприятие, посвященному Чемпионату по футболу-2018.

В первую очередь, Инфантино поблагодарил футболистов и их наставников всех сборных за яркие игры и подаренные эмоции зрителям, особенно президент международной федерации отметил вклад в этот турнир тренера сборной России Станислава Черчесова и его подопечного Игоря Акинфеева. Инфантино не забыл выразить благодарность президенту РФ Владимиру Путину. Он обратился к главе государства, отметив, что ЧМ-2018 был лучшим, и в этом заслуга России, российское правительство очень основательно подготовилось к проведению чемпионата. Также Джанни Инфантино заметил, что проведения футбольного соревнования определённо изменило отношение многих иностранцев к Российской Федерации в лучшую сторону. В ходе поздравительной речи, президент FIFA сказал на русском «Спасибо, Россия!». В свою очередь Путин поблагодарил федерацию за оказанное доверие и поддержку. Владимир Владимирович отметил, что в России всегда рады иностранным друзьям, им не нужен такой грандиозный повод, чтобы приехать погостить в РФ.

Победитель ЧМ-2018 определится сегодня в 5 часов вечера на московском стадионе «Лужники».