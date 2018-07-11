Булыкин назвал своего фаворита в предстоящем матче Бельгия - Англия за 3 место на ЧМ

Известный футболист и советник президента ФК «Локомотив» Москва Дмитрий Булыкин рассказал о шансах на победу за третье место на ЧМ-2018 между сборными Бельгии и Англии.

Сегодня, 14 июля, стало известно о том, что известный российский футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный исход матча между сборными Англии и Бельгии за третье место на чемпионате мира по футболу 2018.

Как признается Булыкин, у него нет единственного фаворита, потому как у обеих сборных равные шансы на победу. Спортсмен рассказывает о том, что подрастающее поколение молодых бельгийских футболистов доказало, что у них сильная команда, которая способна отстаивать честь страны на международных турнирах. И будущий чемпионат Европы как нельзя лучше подтвердит, по мнению Булыкина, этот факт.

Говоря о сборной Англии, российский футболист отмечает положительный результат в работе англичан, потому как их команде снова удалось войти в список сильнейших национальных сборных команд Европы.

Напомним, что матч за бронзу на ЧМ-2018 пройдет сегодня в городе Санкт-Петербург, начало которого запланировано на 17:00 мск.

Дмитрий Булыкин выступал в таких клубах, как «Локомотив», «Динамо», «Андерлехт» и многих других. В 2016 году спортсмен завершил свою карьеру, а через год был назначен советником президента футбольного клуба «Локомотив» Москва.