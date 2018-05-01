Наталья Водянова и Филипп Лам вынесут кубок мира перед финалом ЧМ

Топ модель и футболист сборной Германии вынесут трофей перед финальным матчем Франции и Хорватии на ЧМ, который состоится 15 июля в Москве.

Сегодня, 12 июля, стало известно о том, что кубок мира перед финалом ЧМ вынесут всемирно известная супермодель Наталья Водянова и футболист немецкой сборной Филипп Лам, которая завоевала титул чемпионов мира в 2014 году. Об этом официально сообщает представитель Международной федерации футбола (ФИФА).

Напомним, что решающий матч состоится на стадионе «Лужники» в Москве 15 июля в 18:00 по московскому времени. На поле сыграют сборные национальных команд Франции и Хорватии. Сообщается, что французский президент посетит Россию, чтобы посмотреть на игру вживую.

Интересно, что Наталья Водянова прокомментировала эту новость, заявляя, что хотела бы вручить этот трофей сборной Англии, гражданкой страны которой она является. Но, к сожалению супермодели, это будет невозможно выполнить, поскольку вчера Англия проиграла Хорватии со счетом 2:1.