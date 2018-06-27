Александр Головин планирует играть за «Ювентус», вместе с Роналду

Звезда Чемпионата мира по футболу-2018 Александр Головин изъявил желание продолжить футбольную карьеру в составе иностранной команды. За российского полузащитника борются лондонские «Челси» и «Арсенал», а также каталонская «Барселона».

Стоит отметить, что все футбольные клубы достаточно популярны и перспективны, однако, сам Головин хочет попасть в итальянский футбольный клуб «Ювентус». Своё желание, пока ещё нынешний игрок московского ЦСК, обосновал, тем, что хочет попробовать свои силы в одной команде с лучшими футболистом современности Криштиану Роналду. Португальский футболист сообщил о переходе в «Ювентус» пару дней назад. Известно, что для знаменитого игрока этот футбольный клуб будет последним. Контракт Роналду закончится в 2022 году, очевидно, что и карьера тоже. Однако переход в желаемый Головиным клуб стоит под вопросом, так как у спортивных клубов возникли споры по поводы цены за игрока. Российская команда не хочет отдавать футболиста меньше чем за 30 миллионов евро.