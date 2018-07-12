"Очередной идиотизм": Кикнадзе осудил предложение не показывать красивых фанаток
Спортивный обозреватель считает такую инициативу проявлением растущего феминизма на Западе. Он прокомментировал ситуацию во время интервью.
Ранее Международная федерация футбола призвала телевизионные компании показывать зрителям меньше красивых фанаток в рамках Чемпионата мира. Такое предложение связано с наблюдениями экспертов организации, согласно которым на спортивных мероприятиях увеличились случаи сексизма. По подсчетам FIFA - их гораздо больше, чем инцидентов на почве расизма.
Кирилл Кикнадзе считает предложение "очередным идиотизмом". Он считает, что вся инициатива сделана для дискредитации россиян в глазах общественности на фоне хорошей организации ЧМ-2018. Аналитик напомнил о флешмобе журналисток из Бразилии. Они организовали акцию #LetHerWork, направленную на борьбу с сексуальными домогательствами. Кирилл Кикнадзе подчеркнул, что проблемы приставаний к сотрудницам СМИ и демонстрации привлекательных болельщиц на стадионах не имеют под собой реальных оснований.