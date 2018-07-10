Черчесов взял вину на себя за незабитый пенальти Смолова

«Это его первый чемпионат мира. Это не его вина. Я беру вину на себя» - рассказал главный тренер российской сборной о неудаче своего футболиста.

Станислав Саламович прокомментировал итоги проведенного турнира своей командой. Достаточно внимания в своем выступлении он уделил Федору Смолову и его пенальти в матче со сборной Хорватией. Тренер отметил, что он – талантливый футболист. Но нужно учитывать психологическую нагрузку, которой подвергаются спортсмены, выходя на поле. Смолов – дебютант на чемпионате мира. Черчесов подчеркивает, что возможно российский футболист неправильно подошел к соревнованию с психологической стороны.

Специалист также подчеркнул, что работа тренера заключается, помимо прочего, в том, чтобы быть рядом со своими подопечными и помогать им. Возможно, указывает Станислав Саламович, в этот раз они не достигли взаимопонимания, поэтому считает, что нельзя перекладывать всю ответственность на Смолова.

Напомним, в матче за выход в полуфинал российская сборная играла с хорватами, которые одержали победу. Команды боролись до последнего и подошли к серии пенальти со счетом 2:2. 11-метровые - всегда большой стресс для футболистов. Фёдор Смолов являлся одним из тех, кто должен был пробить пенальти. Но вратарь угадал траекторию мяча и успел отразить удар.