Роналду поблагодарил "Реал" и рассказал о причинах его покидания

Роналду дал откровенное интервью, в котором откровенно рассказал об всей ситуации, связанной с его уходом из «Реала».

Сегодня, 10 июля, стало известно, что всемирно известный футболист Криштиану Роналду покинул «Реал» и перешел в туринский «Ювентус».

Роналду заявляет о том, что годы, проведенные в «Реале», были самыми лучшими в его жизни. Он бесконечно благодарен своему клубу и всему городу Мадриду, но просит попытаться понять его решение, ведь в жизни футболиста наступил переломный момент, когда необходимо менять свою жизнь и двигаться дальше.

Несмотря на это заявление, многие поклонники самого Роналду и футбола как такового уверены, что спортсмен совершил такой поступок из-за ухода из команды тренера ухода Зинедина Зидана. Такой же точки зрения придерживается и российский футболист Александр Мостовой. Он уверен, что в "Ювентусе" Криштиану не сможет добиться таких же успехов, как в «Реале», потому что будет играть менее ярко.

Напомним, что «Ювентус» является одним из самых старых и наиболее титулованных клубов как Италии, так и всего мира.