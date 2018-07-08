Черчесов признался, почему не праздновал победу над Испанией в ЧМ-2018

Станислав Черчесов рассказал о том, почему не праздновал победу России в матче с Испанией.

Сегодня, 10 июля, стало известно о настоящих причинах того, почему главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не праздновал победу в матче с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира.

Как заявил тренер, отсутствие его реакции на победу российских футболистов над сборной Испании связано с тем, что, в силу должности, ему было необходимо оставаться сконцентрированным, потому как эмоции зачастую способствуют совершению непростительных ошибок. Черчесов уточняет, что, когда вся страна гуляла по случаю победы, он сохранял спокойствие и уже думал о следующем матче.

«Теперь чемпионат мира для сборной России завершён, и я могу улыбаться», - заявил профессиональный тренер.

Напомним, что сегодня в Испанию вернулся Денис Черышев, чтобы продолжить играть за испанский «Вильярреал». Сообщается, что коллеги встречали россиянина с овациями и громкими поздравлениями. Футболист забил 4 мяча в ворота противников на протяжении всего ЧМ-20018.