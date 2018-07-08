Сборная Англии перед игрой с Хорватией повеселилась с резиновыми курицами

Сборная Англии продолжает активно готовиться к матчу с командой Хорватии в 1/2 финала ЧМ-2018 по футболу. Последняя тренировка сборной была весьма необычной и веселой.

Как стало известно, перед грядущим матчем с Хорватией англичане решили немного расслабиться и сыграли в салки резиновой курицей. В ходе игры они разделились на группы, одна из которых любыми способами обязана была дотронуться этой курицей до второй. Немного повеселившись, футболисты выбросили куриц и продолжили тренировку в обычном режиме. Отмечается, что английские футболисты тренировались на стадионе "Спартак" под Петербургом во вторник, 10 июля.

Напомним, что игра 1/2 финала ЧМ-2018 между сборными Англии и Хорватии пройдет уже в среду, 11 июля, в Москве. Матч начнется ровно в 19:50 по московскому времени.