Кот Ахилл выбрал победителя первого полуфинала на ЧМ-2018

Кот-предсказатель из Эрмитажа сделал новый прогноз на матч 1/2 финала, который состоится сегодня между сборными Бельгии и Франции.

Кот Ахилл стал знаменитым благодаря тому, что успешно угадывает исход игр на мундиале. Он не ошибся практически ни разу. И сегодня накануне важного и ответственного матча вновь определил, как закончится игра. Представитель семейства кошачьих уверен, что именно сборная Бельгии без труда одержит победу и станет первым финалистом чемпионата мира по футболу. Для животного поставили две миски с кормом. Над одну повесили флаг бельгийцев, на другую – французов. Кот не колебался и сразу съел принялся за еду около бельгийского флага.

Между тем, был проведен опрос среди россиян относительно того, кто же станет обладателем титула чемпиона мира по футболу в 2018 году. Удивительно, но команду Бельгии поставили на последнее место из четырех оставшихся.

Напомним, игра состоится сегодня на стадионе Санкт-Петербург в 21:00.

Животные-предсказатели в период проведения спортивных мероприятий очень популярны. Этот год выдался богатым на ясновидящих. Так, в Японии был осьминог, верно предсказавший исход всех игр с участием своей сборной. Но, к сожалению, он закончил не очень хорошо. Хозяин, не дождавшись прогноза матча 1/8 с бельгийцами, продал осьминога на рынке. Также делал свои прогнозы и Лев Лорд. Он проживает в Сахалинском зоопарке. Царь зверей верно определил победителя в игре между Россией и Хорватией, отдав предпочтение последним.