Новое граффити Черчесова появилось в Петербурге взамен испорченного

Теперь российский тренер отдает честь на здании трансформаторной подстанции в Петроградском районе.

Автор прежнего портрета Артем Бурж вместе со своей командой принял решение исправить картину сразу же, как только она была испорчена. Однако до последнего сохранял в секрете, как именно будет устранен досадный дефект, которым наградили Черчесова неизвестные. В социальных сетях эта тема получила бурное обсуждение. Многие предположили, что палец просто «пришьют» обратно. Это быстро, просто, без лишней мороки. Но не тут-то было. Авторы решили проявить смекалку. На месте старого граффити они нарисовали новое.

Это все тот же портрет тренера сборной России. Но вместо вытянутой руки и надписи «ты просто космос, Стас!», Станислав Саламович теперь отдает честь. Пользователи в социальных сетях надеются, что авторам больше не придется исправлять испорченные работы и картина останется в целости вплоть до ноября. Сейчас ребята еще заканчивают работу над портретом.

Напомним, ранее в честь достойного выступления сборной России по футболу на чемпионате мира в Петербурге нарисовали граффити Станислава Черчесова. Однако после поражения российских футболистов в матче с хорватами неизвестные испортили портрет тренера, ампутировав ему палец.