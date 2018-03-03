ЧМ-2018: Памела Андерсон приедет на матч Франция-Бельгия ради любимого

Близятся полуфинальные игры Чемпионата мира по футболу. Так, матч между сборными Франции и Бельгии решила посетить знаменитая актриса Памела Андерсон.

Сообщается, что знаменитость прилетит в Россию на авилайнере, который выделен для семей и близких французских футболистов национальной Федерацией футбола. Цель Андерсон – поддержать своего возлюбленного, защитника сборной Франции Адиля Рами. Несмотря на то, что Памела решила посетить данную игру, представители Федерации пошли ей навстречу ради своего игрока и согласились на организацию неожиданного приезда звезды.

Напомним, после четвертьфиналов сборная Франции выборола право играть в следующем этапе после матча со сборной Уругвая, в котором победила со счётом 2:0, а бельгийцы получили путёвку, победив бразильских футболистов со счётом 2:1. Соперники встретятся завтра в 21:00 по московскому времени на одном из стадионов Санкт-Петербурга.