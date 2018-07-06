СМИ: Автобус сборной Бразилии после поражения на ЧМ-2018 дома забросали овощами и яйцами

Буквально недавно СМИ распространили в Сети новость о том, что проигравшую Бельгии сборную Бразилии по возвращению домой закидали овощами. Примечательно, что в последствии эти сведения были опровергнуты.

В Сети появился ролик, на котором якобы разъяренные болельщики сборной Бразилии настолько близко к сердцу восприняли известие о том, что команда потерпела поражение в 1/4 финала ЧМ-2018, что забросали ее автобус яйцами, помидорами и другими овощами. Сообщается, что инцидент произошел после того, как бразильцы вернулись домой, проиграв сборной Бельгии со счетом 1:2.

Вскоре появилось опровержение данной фейковой новости. Оказалось, что видео было снято еще в марте 2018 года. Тогда протестующие начали забрасывать овощами и другими продуктами питания автобус, на котором по городу передвигался экс-президент Бразилии Луис да Силва.