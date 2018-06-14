Второй гол прилетел в ворота сборной России от команды Уругвая

Сборная Уругвая не на шутку разыгралась и уже успела забить второй гол в ворота сборной России. Теперь общий счет составляет 2:0.

В Самаре начался матч между сборной России и командой Уругвая, который пока показывает замечательную игру соперников российских футболистов. В воротах у России уже оказались два мяча, первый на 10-й минуте матча забил Луис Суарес, а второй на 23-й минуте прилетел от Диего Лаксальта.

Несмотря на это, у российской сборной также было несколько возможностей, забить гол, однако все они пока были упущены. Болельщики пока не теряют надежды, ведь впереди еще половина первого тайма и целый второй тайм.