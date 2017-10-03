1 700 уругвайцев посетят матч Россия – Уругвай

В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу-2018 в российских городах, принимающих участников и гостей ЧМ, построили потрясающие стадионы. Одним из самых больших является «Самара Арена» («Космос Арена» - после турнира по футболу). Вместительность стадиона 45 тысяч зрителей. На сегодняшнем матче, который состоится в 17:00 по московскому времени, ожидается полная посадка. Приблизительно 1 тысяча 700 фанатов приехали поболеть за наших соперников.

На поле встретятся сборные России и Уругвая. Обе команды уже в 1/8 финала, поэтому было бы неплохо, чтобы победила дружба, - отметила уругвайская певица Наталия Орейро. Девушка сняла клип, посвящённый ЧМ, припев песни звучит на русском. «Поднимите руки вверх!» - почти без акцента поёт исполнительница. Орейро не скрывает свою любовь к России, и заявила, что хочет увидеть победителями Уругвай, Россию или Аргентину. А в эфире радиостанции «Спорт ФМ» певица назвала самым сексуальным футболистом чемпионата Александра Ерохина. К сожалению, Наталия не сможет посетить матч между любимыми командами, но душой она на стадионе.