FIFA не нашла доказательств применения допинга футболистами сборной России

FIFA заявила о том, что британские журналисты, как и экс-глава WADA Ричард Паунд и глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен, не могут выступать экспертами в отношении российского футбола, так как они не были знакомы с непосредственным расследованием. Примечательно, что WADA приняла итоги расследования FIFA.

Напомним, что ранее британские журналисты обвинили FIFA в том, что они были в курсе всех антидопинговых нарушений футболистов России, ссылаясь при этом на бывших руководителей WADA. В ответ на это представители футбольной ассоциации заявили, что никто из вышеперечисленных не могут выступать экспертами в российском футболе, так как они не были знакомы с расследованием. Для того, чтобы что-то утверждать или кого-то обвинять, требуются соответствующие доказательства, в противном случае это просто клевета.

Отмечается, что FIFA не смогла найти доказательств того, что футболисты сборной России употребляли допинг, а WADA приняла расследование футбольной ассоциации.