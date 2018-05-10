Болельщица из Ирана привлекла внимание пользователей соцсетей оголенным животом

Болельщица из Ирана сразу привлекла внимание пользователей соцсетей. Дело в том, что она пришла поддержать свою сборную без хиджаба, что запрещено законом Ирана.

Как известно, болельщики со всего мира ежедневно привлекают внимание пользователей соцсетей. Их поведение уже неоднократно обсуждалось в соцсетях. Так, россияне возмущались по поводу того, что многие гости ЧМ-2018 по приезду в Россию устроили на улицах общественный туалет или мусорник. Восхищались по поводу того, что многие фанаты убирают за собой на стадионах, ведут себя порядочно, радуя окружающих своей вежливостью и дружелюбием.

На этот раз пользователи соцсетей заметили болельщицу из Ирана, которая решила поддержать любимую сборную, рискуя собственной жизнью. Так, очаровательная болельщица решила не надевать на стадион хиджаб, а также выбрала довольно открытый наряд. Девушка оголила живот, чем нарушила закон своей страны.

Известно, что в Иране женщинам запрещено выходить на улицу с непокрытой головой, а болельщица пренебрегла этим правилом и теперь пользователи соцсетей опасаются, что теперь у нее могут быть проблемы. Примечательно, что на паспорт болельщика ЧМ-2018 девушка фотографировалась в хиджабе.