Швейцарских футболистов Шердана Шакири и Гранита Джаку могут дисквалифицировать

Шакири и Джака могут быть подвергнуты наказанию за поведение при праздновании голов.

22 июня в Калиниграде состоялся матч между сборными Швейцарии и Сербии, завершившийся победой Швейцарии со счётом 2:0. Футболисты команды-победительницы очень своеобразно решили показать свою радость от забитых голов. Шакири и Джака во время празднования руками изобразили орла, который является символом Албании.

ФИФА уже возбудило дисциплинарное дело в отношении швейцарских футболистов. Перед ЧМ Международная федерация футбола обратила особое внимание, что необходимо пресекать вмешательство политики в вопросы спорта. Регламент ФИФА гласит, что футбольные матчи и мероприятия, являющиеся сопутствующими, в вопросах политики должны сохранять нейтралитет и не становиться площадкой для различных политических заявлений, требований и протестов. Шакири и Джаку могут дисквалифицировать на два матча.

Не осталась в стороне и сборная Сербии. В отношении неё также возбуждено дисциплинарное дело и проводится проверка из-за поведения фанатов на стадионе. По предварительным данным они выкрикивали оскорбительные лозунги.