Капитан сборной Кореи Ки Сон Ён не смог сдержать слёз после поражения на ЧМ-2018

После матча сборной Кореи по футболу, который состоялся в субботу, Ки Сон Ён расплакался после ухода со стадиона.

23 июня сборная Мексики одержали победу над сборной Кореи в рамках группового этапа, чем закрепила свою лидирующую позицию в группе. Однако для корейцев это поражение стало решающим. Своим проигрышем они закрыли дверь в 1/8 финала. И команда, и фанаты очень расстроились такому исходу, однако, хуже всех перенёс это событие капитан сборной Кореи Ки Сон Ён. Он слишком близко к сердцу принял поражение от сборной Мексики и не смог сдержать эмоций.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин лично приехал поддержать футболистов, однако, это не помогло. Все отмечают, что на поле корейцы выглядели достойно. Они боролись до последнего, о чём говорит гол, автором которого стал Сон Хын Мин, забитый на исходе матча. Специалисты уже говорят, что этот гол станет одним из самых лучших голов ЧМ-2018.

Следующий матч сборной Кореи предстоит сыграть со сборной Германии, которая является одним из фаворитов мундиаля. Игра состоится 27 июня в Казани.