Японская принцесса выразила благодарность России за организацию ЧМ

Японская принцесса Хисако Такамадо, посетив матч между Японией и Колумбией в Саранске, осталась довольна организацией ЧМ-2018. Это её первый приезд в Россию.

Высокопоставленные лица Японии нечастые гости России. Последний визит состоялся более 100 лет назад, а именно в 1916 году в период Первой мировой войны.

Принцесса посетила не только Саранск, но также Казань и Екатеринбург, отметив высокий уровень организации мундиаля, рассказала, что россияне приняли её очень гостеприимно. Она с удовольствием знакомилась с культурой и особенностями разных городов России. Хисако Такамадо особо отметила, что фанаты убирают за собой мусор. Принцесса уверена, что это образец правильного поведения, нужно обращать на это внимание.

Визит не обошёлся без подарков. Хисако торжественно вручила лук со стрелами министру спорта Свердловской области Леониду Рапопорту, а также вице-губернатору региона Павлу Крекову.

Напомним, 19 июня сборная Японии по футболу одержала победу на сборной Колумбии со счётом 2:1. Принцесса выразила благодарность фанатам сборной Японии за поддержку команды на чемпионате.