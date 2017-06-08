Японский футболист похвалил болельщиков сборной, убравших мусор на ЧМ-2018

Игроки из Японии приятно удивлены чистоплотностью своих фанатов. Об это российским СМИ рассказал Майя Йосида.

Защитник сборной обратил внимание на тот факт, что японские болельщики тщательно убрали после себя во время посещения ЧМ-2018 в России. Как отметил Майя Йосида, о футбольных фанатах из Японии часто положительно отзываются зарубежные СМИ и хозяева мероприятий.

Он добавил, что команда очень гордится манерами соотечественников, убравших весь мусор в местах своего досуга. Футболист объяснил этот феномен национальной поговоркой, которая призывает делать чище там, откуда уходишь. Вероятно, именно она мотивирует японцев.