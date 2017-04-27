Американские СМИ выяснили, почему у футболистов некоторых сборных табу на секс

В мире футбола существует множество суеверий, которые, по мнению спортсменов, могут негативно повлиять на результат. Одним из табу для игроков является секс до матча.

Медики утверждают, что секс перед игрой никак не может повлиять на результаты, только если игроки не решили удовлетворить потребности под влиянием алкоголя или наркотических веществ. В таком случае, организм не успевает восстановиться, что значительно ухудшает показатели во время игры. Однако тренеры и футболисты некоторых стран считают воздержание оправданным. Американские СМИ выяснили, в каких странах и почему футболистов не ограничивают в сексуальной активности.

Секс перед матчем запрещён у сборных Германии, Южной Кореи и Панамы. Российским спортсменам тоже установили такое правило, однако немного изменили формулировки из-за Чемпионата мира. Большая часть тренеров не запрещает своим подопечным проводить время с девушками, с которыми у футболистов длительные отношения, будь то жены или невесты.

Игрокам из Нигерии убрали ограничение на секс перед игрой, но запретили пытаться познакомиться с россиянками. Исключением из правила стал Джон Оби Микел, девушка которого на данный момент проживает в России. Например, тренер сборной Аргентины не видит ничего плохого в случайных половых связях футболистов с болельщицами.