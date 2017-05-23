Драка в Нижнем Новгороде: Аргентина просит Россию депортировать четырех болельщиков

Аргентинское Министерство безопасности уже установило личности тех четырех фанатов, который устроили драку с болельщиком, поддерживающим сборную Хорватии. Зачинщиков потасовки Аргентина просит задержать и депортировать.

Как сообщалось в СМИ ранее, 21 июня в Нижнем Новгороде прошел матч Аргентины и Хорватии. Футболисты хорватской сборной одержали победу со счетом 3:0. Игра не обошлась без инцидентов, на трибунах случилась драка фанатов.

Аргентинские болельщики набросились на фаната сборной Хорватии. Потасовка была быстро пресечена, семерых нарушителей, зачинивших драку, уже привлекли к административной ответственности. За драку их могут лишить паспортов болельщиков.

В Министерстве безопасности Аргентины прокомментировали ситуацию и сообщили, что личности аргентинцев, которые начали драку, уже установлены. Это удалось сделать благодаря видео. Четырех фанатов Аргентина просит вернуть обратно в страну путем депортации. Министр безопасности страны Патрисия Буллрич обратилась к России, говоря о необходимости найти и взять под арест тех болельщиков, после чего принудительно отправить их в Аргентину.