Британские журналисты заявили, что болельщики ЧМ-2018 будут покидать Россию с прекрасными воспоминаниями

Россия стала прекрасным местом для проведения ЧМ-2018 по футболу. К такому выводу пришли британские журналисты, отметив, что многие болельщики уедут с чемпионата с изменившимся мнением о стране.

Буквально недавно британские издание The Guardian опубликовало на своих страницах статью о ЧМ-2018 в России. По мнению журналистов, Россия стала прекрасной хозяйкой чемпионата, теплый прием болельщиков со стороны российских граждан говорит о том, что в стране рады всем людям, независимо от национальности.

Скрашивают матчи также и дешевое пиво и теплое солнышко, которое согревает болельщиков в ожидании игр. Москва для болельщиков стала узловым центром, болельщики специально приезжают и остаются в столице на несколько дней, чтобы осмотреть все достопримечательности России между играми.

Издание отмечает, что после завершения чемпионата политическая напряженность и другие проблемы с властями никуда не исчезнут, однако болельщики будут покидать Россию с прекрасными воспоминаниями и изменившимся мнением о стране.