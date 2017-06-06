Матч Россия-Египет: Не все желающие смогли попасть на фан-зону в Санкт-Петербурге

Сегодня болельщики не смогли попасть на фан-зону Санкт-Петербурга после начала матча между сборными России и Египта.

Сотрудники ОМОН объяснили это тем, что её площадь рассчитана максимум на пятнадцать тысяч человек, когда желающих было гораздо больше. Ещё одной причиной такой сложной ситуации стал дождь, который буквально затопил Конюшенную площадь, где располагается фан-зона. Именно поэтому возле стадиона, где проходила игра, дежурило тринадцать автомобилей «Водоканала», которые в любой момент будут готовы ликвидировать лишнюю воду с игровой площадки.

Также сообщается, что жители Волгограда также не могут попасть на фан-зону и поэтому пытаются попасть туда с помощью собственной ловкости, перелезая через забор.