ЧМ-2018: стал известен состав сборной России перед матчем с египтянами

Главный тренер национальной сборной России по футболу объявил об окончательном составе команды перед матчем со сборной Египта.

Так, Станислав Черчесов решил, кто наиболее продуктивно себя проявит в этом состязании. Известно, что защищать ворота будет главный футболист сборной, капитан команды Игорь Акинфеев. Черчесов посчитал, что рациональнее всего будет поставить ему в помощь Марио Фернандеса, Юрия Жиркова, Илью Кутепова и Сергея Игнашевича.

Средняя линия будет наполнена Денисом Черышевым, Александром Самедовым, Романом Зобниным, Александром Головиным и Юрием Газинским. В этой игре Россия выставит единственного нападающего – Артёма Дзюбу.

Тем временем фанаты сборной Египта ставят на то, что как минимум один гол в российские ворота забьёт Мохамед Салах, который так же, как и Дзюба, является нападающим в своей команде.

Напомним, в прошлых играх Россия победила в схватке с Саудовской Аравией, получив «сухую» победу, а сборная Египта получила единственный в этой игре гол в свои ворота от сборной Уругвая.