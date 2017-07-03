Робби Уильямс объяснил, зачем показал средний палец в камеру во время открытия ЧМ-2018

По словам певца, он просто хотел обозначить, что до матча осталась только одна минута, однако спутал пальцы. Спустя пять минут до него начало доходить, что он показал довольно неприличный жест прямо в камеру.

Как известно, знаменитый британский певец Робби Уильямс во время выступления на праздничной церемонии открытия ЧМ-2018 прямо в камеру продемонстрировал свой средний палец. Его уже успели осудить все, кто только мог, теперь же Уильямс решил оправдаться за данный инцидент.

По его словам, в таких случаях самое главное, чтобы не произошел международный конфликт, и, по мнению певца, ему удалось этого избежать. Уильямс рассказал, что до начала самого первого в ЧМ матча оставалась только одна минута и он находился под невероятным давлением, так как не знал, что ему предстоит делать в ближайшие полминуты. Тогда-то он и сделал то, что пришло ему в голову.

Артист отметил, что он просто хотел обозначить, что до начала игры осталась минута, однако случайно перепутал пальцы. По словам Уильямса, у него был определенный план, который он выполнил на 99%, в голове не было абсолютно никаких лишних мыслей, и уже спустя пять минут он подумал "Неужели я только что… Да, похоже, я это сделал".