Полуголые красотки из Ярославля предсказали счет в матче Россия-Египет на ЧМ-2018

Девушки считают, что в предстоящем матче Египет победит Россию со счетом 2:1. Несмотря на это, красотки намерены поддерживать только российских футболистов.

В сети появилось видео от двух горячих ярославских моделей Лии Максимовой и Анастасии Юрчиковой, которые попали в ТОП-100 самых сексуальных моделей по версии журнала Maxim. Они устроили импровизированный матч на поле Шинника в Ярославле, чтобы привлечь внимание фанатов ЧМ-2018.

Так, полуголые красотки отправились на стадион для того, чтобы предсказать итоги матча Россия-Египет, который состоится уже сегодня, 19 июня, в 21:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге. Примечательно, что девушки украсили грудь боди-артом в виде футбольных маек, при этом Анастасия олицетворяла звезду сборной Египта Моххамеда Салаха, а Лия выбрала российского футболиста Артема Дзюбу.

В таком виде они пробивали друг другу пенальти, а в конце продемонстрировали счет 2:1 в пользу Египта. Несмотря на это, в грядущем матче на ЧМ-2018 девушки намерены поддерживать только сборную России.