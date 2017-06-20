ЧМ-2018: капитану сборной Мексики не дадут заслуженный приз
Главный футболист национальной сборной Мексики по футболу почувствовал санкционное давление.
Так, капитану команды Рафаэлю Маркесу не могут вручить заслуженную награду лучшего игрока матча. Это связано с тем, что согласно информации из Федерального казначейства США футболист осуществлял финансовую поддержку наркокартелю, а именно его главе Раулю Эрнандесу, открывая банковские счета на его имя. После этого Маркес оказался в санкционном списке – у него была отнята возможность финансового взаимодействия с банковскими структурами и различными американскими компаниями.
Кроме этого, игрок не получит приз от спонсора – корпорации Bud, часть филиалов которой располагается на территории Соединённых Штатов Америки. Также Маркес не имеет права пользоваться брендированными бутылками, носить форму с логотипом компании и участвовать в командных мероприятиях. Более того, на пресс-конференции после выигрышного матча с Германией футболист также не присутствовал, чтобы избежать появления его снимков с изображением бренда.