Главный футболист национальной сборной Мексики по футболу почувствовал санкционное давление.

Так, капитану команды Рафаэлю Маркесу не могут вручить заслуженную награду лучшего игрока матча. Это связано с тем, что согласно информации из Федерального казначейства США футболист осуществлял финансовую поддержку наркокартелю, а именно его главе Раулю Эрнандесу, открывая банковские счета на его имя. После этого Маркес оказался в санкционном списке – у него была отнята возможность финансового взаимодействия с банковскими структурами и различными американскими компаниями.

Кроме этого, игрок не получит приз от спонсора – корпорации Bud, часть филиалов которой располагается на территории Соединённых Штатов Америки. Также Маркес не имеет права пользоваться брендированными бутылками, носить форму с логотипом компании и участвовать в командных мероприятиях. Более того, на пресс-конференции после выигрышного матча с Германией футболист также не присутствовал, чтобы избежать появления его снимков с изображением бренда.