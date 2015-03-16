Болельщик ЧМ-2018 из Великобритании назвал Россию прекрасной хозяйкой турнира

Владелец канала на Youtube и известный английский телеведущий Робби Лайл рассказал, как на родине болельщиков готовили к приезду в Россию и развеял неприятные слухи.

Болельщик ЧМ-2018 из Великобритании рассказал о своих впечатлениях после посещения России. По его словам, в первую очередь национальные власти предупреждали тех, кто собирался ехать на просмотр матчей вживую, не брать с собой телефоны. Этот совет давался во избежание прослушки. Лайл негодует по поводу распространения подобной информации, так как считает ее всего лишь политической агитацией.

Английский болельщик чемпионата мира по футболу, который приехал проследить за игрой отечественного "Арсенала", призвал всех, кто сомневается в его словах, приехать и своими глазами посмотреть, как все происходит. Также он попросил своих сограждан не путать свои интересы и интересы политиков. В завершение Лайл признал, что Россия предстала прекрасной хозяйкой турнира.