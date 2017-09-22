Боярский рассказал, кто победит во время матча Россия - Египет на ЧМ-2018

По его словам, сборная России имеет все шансы выйти победителями из игры с командой Египта. Такое заявление Боярский сделал во время интервью.

Известный российский актер и певец Михаил Боярский рассказал о том, кого он поддерживает во время ЧМ-2018. По его словам, в настоящий момент он болеет за российскую сборную и не сомневается в том, что команде удастся выйти из группы. Во вторник, 19 июня, сборная России в Санкт-Петербурге играет с командой Египта, и Боярский уверен, что российским футболистам удастся добиться победы.

По предположениям знаменитости, игра может закончиться со счетом 3:1 в пользу России. Боярский также высказался по поводу игры России и Саудовской Аравии в Москве, когда российские футболисты разгромили соперника со счетом 5:0. Он отметил, что было бы гораздо лучше, если бы Россия обыграла Саудовскую Аравию со счетом 10:0.

Стоит отметить, что буквально недавно кот Ахилл дал предсказание по поводу предстоящей игры Россия - Египет во время ЧМ-2018. Он спрогнозировал, что победу одержат российские футболисты.