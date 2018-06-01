ФИФА завела дело из-за выкрикивающих "гомофобные" кричалки мексиканских фанатов

В настоящий момент ФИФА собирает всю информацию по поводу произошедшего инцидента и будет разбираться в ситуации. Сведения об этом предоставит наблюдатель по борьбе с дискриминацией, который почтил игру своим присутствием.

Как стало известно, мексиканские болельщики во время игры сборной Мексики и действующего чемпиона мира Германии начали выкрикивать с трибун "гомофобные" кричалки. Это дошло до ФИФА и теперь организация завела дисциплинарное дело в отношении федерации Мексики по футболу из-за того, как вели себя фанаты во время ЧМ-2018.

Сейчас идет сбор информации по факту инцидента, ее будет предоставлять наблюдатель о борьбе с дискриминацией.

Напомним, 17 июня состоялся первый матч сборной Мексики с командой Германии. Этот матч стал поистине сенсационным, ведь мексиканцам впервые удалось победить немцев со счетом 1:0.