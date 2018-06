Видео о причинах победы сборной Мексики во время ЧМ-2018 набирает популярность в Сети

Пользователям Сети удалось выяснить причину победы сборной Мексики во время матча с командой Германии. Стоит отметить, что мексиканцам удалось сотворить сенсацию, победив действующих чемпионов мира со счетом 1:0.

Как стало известно, жительница Мексики опубликовала на своей страничке в соцсети видео, как ее бабушка, стоя перед телевизором, по очереди крестит всех футболистов национальной сборной перед игрой с Германией во время ЧМ-2018 в России. Девушка в шутку заметила, что она на 100% уверена, что причиной победы сборной Мексики стала именно ее бабушка.

Ролик моментально стал вирусным, за короткое время его просмотрели более 5,5 миллионов пользователей. А соцсетях вовсю обсуждают "победоносную" бабушку и, поддерживая автора ролика, говорят о том, что только ее молитвы помогли сборной Мексики вырваться вперед.

Они также отмечают, что особенно сильно видно силу молитвы с вратарем сборной, ведь именно его бабушка перекрестила три раза. За время игры Германия много раз устраивала борьбу у ворот мексиканцев, однако не смогла забить ни одного гола.

I’m 100% convinced my grandma was the reason Mexico won pic.twitter.com/9jBRF5wFPE