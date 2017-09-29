Прыжки мексиканских болельщиков спровоцировали землетрясение в Мехико

Предполагается, что радость футбольных болельщиков стала причиной искусственного землетрясения. Мексиканцы так радовались голу Ирвинга Лосано в ворота европейской сборной, что вызвали мини-катаклизм.

Как сообщили ученые из Института геологических и атмосферных исследований, в районе Мехико было зафиксировано землетрясение. Особого внимания заслуживает тот факт, что подземные толчки проявились во время матча ЧМ-2018, на котором сборная Мексики играла против Германии.

По словам ученых, возможной причиной землетрясения может быть реакция мексиканских фанатов, который прыгали от радости и могли вызвать подземные толчки. Мексиканцы, увидев гол Ирвинга Лосано, стали активно прыгать и кричать слова радости по поводу победы.

Землетрясение зафиксировали в 11:32 по времени Мексики (19:32 по Москве). Матч, в котором сразились сборные Германии и Мексики, начался в 18:00 по московскому времени. Уже на 35-й минуте игры мексиканские футболисты забили победный гол. Как отмечают в Сети, болельщики Мексики показали, как нужно радоваться победе своей команды.