Прыжки мексиканских болельщиков спровоцировали землетрясение в Мехико
Предполагается, что радость футбольных болельщиков стала причиной искусственного землетрясения. Мексиканцы так радовались голу Ирвинга Лосано в ворота европейской сборной, что вызвали мини-катаклизм.
Как сообщили ученые из Института геологических и атмосферных исследований, в районе Мехико было зафиксировано землетрясение. Особого внимания заслуживает тот факт, что подземные толчки проявились во время матча ЧМ-2018, на котором сборная Мексики играла против Германии.
По словам ученых, возможной причиной землетрясения может быть реакция мексиканских фанатов, который прыгали от радости и могли вызвать подземные толчки. Мексиканцы, увидев гол Ирвинга Лосано, стали активно прыгать и кричать слова радости по поводу победы.
Землетрясение зафиксировали в 11:32 по времени Мексики (19:32 по Москве). Матч, в котором сразились сборные Германии и Мексики, начался в 18:00 по московскому времени. Уже на 35-й минуте игры мексиканские футболисты забили победный гол. Как отмечают в Сети, болельщики Мексики показали, как нужно радоваться победе своей команды.
El #sismo detectado en la Ciudad de México se originó de manera artificial. Posiblemente por saltos masivos durante el Gol de la selección de #México en el mundial. Por lo menos dos sensores dentro de la Ciudad lo detectaron a las 11:32. pic.twitter.com/mACKesab3b— SIMMSA (@SIMMSAmex) June 17, 2018