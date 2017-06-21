Выдра-оракул предсказала победу России в матче с Египтом на ЧМ-2018

Стало известно, кто выйдет победителем после встречи сборной России и команды Египта 19 июня. Игра состоится в рамках второго тура группового этапа ЧМ-2018.

СМИ сообщили о том, что Россия может одержать уверенную победу над Египтом во время встречи в Санкт-Петербурге во вторник, 19 июня. Такое предсказание оставила выдра-оракул Гарри, которая проживает в зоопарке Сочи. Ранее Гарри уже предсказывал победу сборной России, когда со счетом 5:0 команда разгромила Саудовскую Аравию.

Стоит отметить, что сопернику российских футболистов, сборной Египта, пока не удалось одержать победы в ЧМ-2018. Со счетом 0:1 команду уступила Уругваю.

Напомним, вчера состоялся матч между сборной Германии и командой Мексики. Сенсационную победу одержали мексиканцы, действующим чемпионам мира не удалось пробиться к воротам противника, матч завершился со счетом 0:1.