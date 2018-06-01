Сборная Германии сенсационно проиграла команде Мексики со счетом 0:1

В "Лужниках" завершился матч сборной Германии и команды Мексики. Сейчас мексиканские болельщики вовсю празднуют, ведь их сборной удалось победить в групповом этапе действующего чемпионами мира.

В настоящий момент завершилась игра между немцами и мексиканцами на московском стадионе "Лужники", сборная Германии проиграла команде Мексики со счетом 0:1. Примечательно, что за время матча немцам удалось совершить 9 ударов в сторону ворот противника, однако все оказалось мимо.

В свою очередь, сборная Мексики 6 раз попыталась прорваться к воротам соперникам и только один раз ей это удалось, в первом тайме на 35-й минуте Ирвинг Лосано забил гол, который и стал победным за все время матча. В настоящий момент мексиканские болельщики вовсю празднуют победу своей сборной, ведь гол Лосано поистине можно считать сенсационным, мексиканцам удалось победить действующих чемпионов мира и подняться выше в групповом этапе.

Стоит отметить, что сборная Мексики уже не первый раз встречается с командой Германии. Только один раз им удалось сыграть в ничью, все остальное время победу праздновали немцы.