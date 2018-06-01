В "Лужниках" начался матч между сборными Германии и Мексики на ЧМ-2018

На московском стадионе "Лужники" встретились сборные Германии и Мексики. Уже на первых минутах игры нападающий немецкой сборной Тимо Вернер успел отметиться опасным ударом с края штрафной линии.

Как известно, в настоящий момент, ровно в 18:00, стартовала игра между сборными Германии и Мексики. Немцам уже удалось заблокировать опасный удар мексиканского футболиста И́рвинга Родриго Лосано Баэна, а Вернер отметился ударом с края штрафной линии. Мексиканскому защитнику Мигелю Лайюну предстояло пробить штрафной, однако его удар получился слишком сильным и не попал в ворота Германии.

Отличную игру уже в самом начале успел показать и немецкому вратарю Мануэлю Нойеру, он отбил мяч после удара полузащитника сборной Мексики Мигеля Эрреры. Пока счет остается 0:0, в начале первого тайма никому из противников не удалось забросить мяч в ворота соперника.