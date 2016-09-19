Матч сборных Коста-Рики и Сербии завершился со счетом 0:1

Победить сербам удалось благодаря защитнику Александру Коларову, который забил гол на 56-й минуте матча.

Как стало известно, во время матча сборных Коста-Рики и Сербии во время ЧМ-2018 по футболу в России, сербы создавали больше голевых моментов, однако забить мяч в ворота противника им удалось всего лишь один раз. Так, на 56-й минуте матча сборной Коста-Рики поставили штрафной удар, бить который отправился защитник Александр Коларов. Его удар был признан "невообразимым", ведь ему удалось забросить мяч в ворота соперника буквально сразу же после 15-минутного перерыва во втором тайме.

Благодаря Коларову, сборной Сербии удалось выйти на первое место группы Е. Игра Коста-Рика Сербия была завершена со счетом 0:1, сербские болельщики уже вовсю празднуют победу своей любимой команды.