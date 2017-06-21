Россияне научили бразильца болеть за Ростов

Известно, что для жителей России нет ничего невозможного. Они могут стать отличными учителями даже для тех, кого не совсем понимают.

Болельщики местной команды из Ростова научили бразильца правильно болеть за футболистов. Россияне показывали и выкрикивали слова, а иностранец с удовольствием повторял кричалки. Когда парень немного освоился, он начал двигаться в такт своим учителям. Русские болельщики обрадовались такому и решили снять всё на камеру. Затем они выложили в интернет успехи своего ученика.

Мнение пользователей Сети разделилось. Некоторые уверены, что это не совсем правильно. Бразилец не должен болеть за команду, которую даже не знает. Лучше бы парни научили его болеть за сборную России. Другие же удивились и обрадовались терпению и любознательности туриста, который явно заинтересован в культуре и обычаях страны, в которую приехал на Чемпионат мира по футболу.