Зарубежные СМИ развеяли мифы о «страшном месте» Нижнем Новгороде

Неоднократно зарубежные СМИ описывали город Нижний Новгород, в котором проходит Чемпионат миру по футболу в 2018 году, «страшным местом». Теперь Иностранные журналисты стали писать о дружественном и красивом городе.

В советское время иностранцам было запрещено въезжать в закрытый город Нижний Новгород, который ранее славился местами секретных программ, где знаменитый диссидент Андрей Сахаров был отправлен во внутреннюю ссылку. Теперь древнерусский город в 1,2 миллиона человек приветствует фанатов со всего мира на ЧМ-2018. И если ранее зарубежные СМИ утверждали, что Нижний Новгород был ужасным местом во время холодной войны, то теперь журналисты говорят об очень дружелюбном городе.

«Что бы ни происходило в городе в прошлом, сейчас Нижний Новгород выглядит красивым и дружелюбным местом», - заявили американские СМИ. Напомним, что в Нижнем Новгороде пройдут еще три групповые игры: Аргентина - Хорватия, Англия - Панама и Швейцария - Коста-Рика.